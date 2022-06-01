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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:20

  super_mohito написав:У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?

Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:27

  Vorlon написав:
  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...

Vorlon, AlexTk, а вы зайдите в раздел кэшбека и тапните по продуктам, там вообще 0 будет ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:04

  lloydbanksua написав:
  super_mohito написав:У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?

Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.



я выразился значит не правильно
Нет в наявности. А так то банк платежеспособен
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:05

  Ferlakur написав:
  Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было! :mrgreen:

У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%.
В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%
Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:43

Re: ПУМБ

Ага, брешуть тварюки. Нащитали 3 замість 5, надіслав скаргу зі скрінами...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:38

Только что из АТБ - по-прежнему 1%. Может это из-за того, что ПУМБом никогда продуктов раньше не покупал :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:49

  Vorlon написав:Только что из АТБ - по-прежнему 1%. Может это из-за того, что ПУМБом никогда продуктов раньше не покупал :lol:

Я пумбом продукты покупал ещё, когда было 3% чистыми :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:53

lloydbanksua
Скоро будем радоваться, мол у меня, 0,1%, а у тебя 0,05% :mrgreen:
Vorlon
 
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  #<1 ... 121122123124
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