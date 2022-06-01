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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:20
super_mohito написав:
У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?
Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:27
Vorlon
Vorlon написав: AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...
, AlexTk
, а вы зайдите в раздел кэшбека и тапните по продуктам, там вообще 0 будет
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:04
lloydbanksua написав: super_mohito написав:
У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?
Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.
я выразился значит не правильно
Нет в наявности. А так то банк платежеспособен
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super_mohito
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:05
Ferlakur написав: Lost написав:
вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было!
У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%.
В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%
Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат...
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:43
Ага, брешуть тварюки. Нащитали 3 замість 5, надіслав скаргу зі скрінами...
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:38
Только что из АТБ - по-прежнему 1%. Может это из-за того, что ПУМБом никогда продуктов раньше не покупал
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Vorlon
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:53
lloydbanksua
Скоро будем радоваться, мол у меня, 0,1%, а у тебя 0,05%
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