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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:20

  super_mohito написав:У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?

Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:27

  Vorlon написав:
  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

По какой карте была покупка? У меня по кредитке две прошло нормально - 1% за продукты...

Vorlon, AlexTk, а вы зайдите в раздел кэшбека и тапните по продуктам, там вообще 0 будет ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:04

  lloydbanksua написав:
  super_mohito написав:У пумб валюту не видають з карток.
Є як в приваті замовлення?

Видають без проблем, без попередніх замовлень. Звісно, якщо є у наявності.



я выразился значит не правильно
Нет в наявности. А так то банк платежеспособен
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:05

  Ferlakur написав:
  Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было! :mrgreen:

У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%.
В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%
Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:43

Re: ПУМБ

Ага, брешуть тварюки. Нащитали 3 замість 5, надіслав скаргу зі скрінами...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:38

Только что из АТБ - по-прежнему 1%. Может это из-за того, что ПУМБом никогда продуктов раньше не покупал :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:49

  Vorlon написав:Только что из АТБ - по-прежнему 1%. Может это из-за того, что ПУМБом никогда продуктов раньше не покупал :lol:

Я пумбом продукты покупал ещё, когда было 3% чистыми :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:53

lloydbanksua
Скоро будем радоваться, мол у меня, 0,1%, а у тебя 0,05% :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 23:45

ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:

Вітаємо!

Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.


Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:51

Відповідь ПУМБа

В момент коли Ви підключали категорії кешбеку у нас відбувся технічний збій та відбувалися зміни у відсотках, виправлена помилка була близько 10 години ранку,але до того моменту Ви же встигли здійснити покупку.



За всі наступні операції в категорії Продукти клієнтові кешбек буде нараховуватися 1%.
AlexTk
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