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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 19:34
AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
В мене навпаки світить 0,75%
А нараховують 1%
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