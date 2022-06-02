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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:34

  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

В мене навпаки світить 0,75%
А нараховують 1%
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