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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:34

  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

В мене навпаки світить 0,75%
А нараховують 1%
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06

Усім вітання. Радий бачити багатьох.
Таке от прислали.
У відповідь на Ваше звернення, повідомляємо актуальну, діючу інформацію про % по cashback:
категорія продукти 1% і по дебетовим карткам і по кредитним карткам
категорія кафе та ресторани 1%по дебетовим карткам, 3 % по кредитним карткам
категорія будівельні магазини 1%по дебетовим карткам, 2% по кредитним карткам
Просимо вибачення за причинені незручності.

ПС. У мене "Аптеки", а не "будмагазини". Уточнив. Чекаю.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:12

  DjPavel написав:ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:

Вітаємо!

Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.


Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!


в сравнении с утеканием бабла через пуши эта ошибка - тополиный пух,
правильно что не становитесь
cohan
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