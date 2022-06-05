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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 19:34
AlexTk написав:
Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
В мене навпаки світить 0,75%
А нараховують 1%
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06
Усім вітання. Радий бачити багатьох.
Таке от прислали.
У відповідь на Ваше звернення, повідомляємо актуальну, діючу інформацію про % по cashback:
категорія продукти 1% і по дебетовим карткам і по кредитним карткам
категорія кафе та ресторани 1%по дебетовим карткам, 3 % по кредитним карткам
категорія будівельні магазини 1%по дебетовим карткам, 2% по кредитним карткам
Просимо вибачення за причинені незручності.
ПС. У мене "Аптеки", а не "будмагазини". Уточнив. Чекаю.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:12
DjPavel написав:
ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:
Вітаємо!
Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.
Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!
в сравнении с утеканием бабла через пуши эта ошибка - тополиный пух,
правильно что не становитесь
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cohan
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Додано: Суб 04 чер, 2022 22:17
И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
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idealstorm
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Додано: Нед 05 чер, 2022 05:00
idealstorm написав:
И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
зачем такой злой?
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alibob
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Додано: Нед 05 чер, 2022 07:39
alibob написав: idealstorm написав:
И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
зачем такой злой?
Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.
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Порт
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:30
Порт написав: alibob написав: idealstorm написав:
И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
зачем такой злой?
Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.
Это они ещё в Европе не открывали
только не в необанках а в обычном. У меня сын открывал недавно, ржал и говорил Боже как в Украине проще все. А там письмо, тебе, ты им ответ они тебе новое и потом только откроют и доступы дадут в и банкиро
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PUnder
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