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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:34

  AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.

В мене навпаки світить 0,75%
А нараховують 1%
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06

Усім вітання. Радий бачити багатьох.
Таке от прислали.
У відповідь на Ваше звернення, повідомляємо актуальну, діючу інформацію про % по cashback:
категорія продукти 1% і по дебетовим карткам і по кредитним карткам
категорія кафе та ресторани 1%по дебетовим карткам, 3 % по кредитним карткам
категорія будівельні магазини 1%по дебетовим карткам, 2% по кредитним карткам
Просимо вибачення за причинені незручності.

ПС. У мене "Аптеки", а не "будмагазини". Уточнив. Чекаю.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:12

  DjPavel написав:ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:

Вітаємо!

Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.


Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!


в сравнении с утеканием бабла через пуши эта ошибка - тополиный пух,
правильно что не становитесь
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 22:17

И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 05:00

  idealstorm написав:И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.


зачем такой злой?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 07:39

  alibob написав:
  idealstorm написав:И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.


зачем такой злой?

Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:30

  Порт написав:
  alibob написав:
  idealstorm написав:И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов.
Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.


зачем такой злой?

Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.


Это они ещё в Европе не открывали :) только не в необанках а в обычном. У меня сын открывал недавно, ржал и говорил Боже как в Украине проще все. А там письмо, тебе, ты им ответ они тебе новое и потом только откроют и доступы дадут в и банкиро
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 17:13

Re: ПУМБ

закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?
nnallex
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