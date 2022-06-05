DjPavel написав:

Вітаємо!



Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.

ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!