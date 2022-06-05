AlexTk написав:Щось мене ПУМБ прокинув з кешбеком. В додатку 1% (і зранку, і наразі теж), але за покупку на 142,80 нарахували 1,08. На ГЛ кажуть, що бачать у мене не 1%, а 0,75%. Якось воно некрасиво "мелочь по карманам тырять"(с). І гадаю, не тільки в мене.
Усім вітання. Радий бачити багатьох. Таке от прислали. У відповідь на Ваше звернення, повідомляємо актуальну, діючу інформацію про % по cashback: категорія продукти 1% і по дебетовим карткам і по кредитним карткам категорія кафе та ресторани 1%по дебетовим карткам, 3 % по кредитним карткам категорія будівельні магазини 1%по дебетовим карткам, 2% по кредитним карткам Просимо вибачення за причинені незручності.
ПС. У мене "Аптеки", а не "будмагазини". Уточнив. Чекаю.
DjPavel написав:ПУМБ сегодня (на 6й день) на Минфине таки соизволил мне ответить, почему приложение выдает техническую ошибку при попытке регистрации онлайн:
Вітаємо!
Дана послуга діє при оформленні карткии для нових клієнтів. Так як Ви вже були в минулому клієнтом банку для оформлення віртуальної картки необхідно мати додаток ПУМБ онлайн, так як договір на підключення ПУМБ онлайн у Вас відсутній необхідно звертатися до відділення банку.
Классно, интересно, как я должен был понять, что «техническая ошибка» возникла по причине того, что я уже был оказывается клиентом банка, но договор у меня видите ли отсутствует? Я уже молчу о том, что в стране война, 2022 год на дворе, год, когда с любой точки земли банки научились дистанционно открывать счета, вы просите клиента (а со слов я клиент в прошлом, то есть прошел идентификацию в прошлом), идти физически в отделение. Нет, нисколько не усомнился в правильной оценке Сервису ПУМБ. Это именно единица. Спасибо, пока пожалуй повременю с тем, чтобы становиться вновь клиентом ПУМБ!
в сравнении с утеканием бабла через пуши эта ошибка - тополиный пух, правильно что не становитесь
idealstorm написав:И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов. Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
зачем такой злой?
Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.
idealstorm написав:И чем быстрее все космонавты уйдут из Пумба или не смогут вернуться прошлые истерички, тем лучше для Банка и его постоянных клиентов. Караван идёт, а вы продолжайте гавкать.
зачем такой злой?
Да действительно, задолбали нытики или проплаченная субстанция. У него нет смартфона, чтобы установить приложение, нет мозгов, чтобы войти через приложение. Зато будет месяцами ныть,про то, какие неудобства он испытывает.
Это они ещё в Европе не открывали только не в необанках а в обычном. У меня сын открывал недавно, ржал и говорил Боже как в Украине проще все. А там письмо, тебе, ты им ответ они тебе новое и потом только откроют и доступы дадут в и банкиро
закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?
nnallex написав:закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?