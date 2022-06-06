|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:55
Bosstone написав: nnallex написав:
с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие
В Харькове 7 магазинов Алло оформляет моно https://www.monobank.ua/contacts
та моно есть, проблемы с пополнением котлетой
-
nnallex
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему