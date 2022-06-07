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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 123124125126 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Пон 06 чер, 2022 14:55 Bosstone написав: nnallex написав: с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие

В Харькове 7 магазинов Алло оформляет моно https://www.monobank.ua/contacts В Харькове 7 магазинов Алло оформляет моно

та моно есть, проблемы с пополнением котлетой та моно есть, проблемы с пополнением котлетой nnallex

Повідомлень: 331 З нами з: 09.11.14 Подякував: 99 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 чер, 2022 19:03 extreme_lviv_ua написав: Ferlakur написав: Lost написав: вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...

Пумба, стыд и срам! Верните как было! вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...Пумба, стыд и срам! Верните как было!

У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%. У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%. В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%

Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат... В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат...

А ось і відповідь Відбувся збій при відображені правильних % в мобільному додатку. У червні місяці по категорії Кафе та ресторани по кредитній картці Банком запропоновано кешбек в розмірі-3%, але Ви обрали категорію в момент збою і на екрані гаджета клієнта відображаються відсотки в розмірі-5%. За всі операції в даній категорії Вам і буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% до кінця місяця, але на початку липня ми зробимо корегування по всім проведеним операціям у червні в даній категорії і донарахуємо кешбек до 5%, як виняток. А ось і відповідь extreme_lviv_ua

Повідомлень: 315 З нами з: 07.06.18 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль Вебсайт

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