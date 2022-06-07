Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями... Пумба, стыд и срам! Верните как было!
У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%.
В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3% Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат...
А ось і відповідь
Відбувся збій при відображені правильних % в мобільному додатку. У червні місяці по категорії Кафе та ресторани по кредитній картці Банком запропоновано кешбек в розмірі-3%, але Ви обрали категорію в момент збою і на екрані гаджета клієнта відображаються відсотки в розмірі-5%. За всі операції в даній категорії Вам і буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% до кінця місяця, але на початку липня ми зробимо корегування по всім проведеним операціям у червні в даній категорії і донарахуємо кешбек до 5%, як виняток.