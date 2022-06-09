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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:55

  Bosstone написав:
  nnallex написав:с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие

В Харькове 7 магазинов Алло оформляет моно https://www.monobank.ua/contacts

та моно есть, проблемы с пополнением котлетой
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:03

  extreme_lviv_ua написав:
  Ferlakur написав:
  Lost написав:вот ведь Пумба зараза, поменял % кэшбэка по категориям кафе до 3% и строительные магазины 2%. Утром в приложении было 5% и 3% соответственно. Только осрамил и испачкался такими действиями...
Пумба, стыд и срам! Верните как было! :mrgreen:

У меня осталось, как и было утром: кафе - 5%, строймаги - 3%, книги и канцтовары - 5%.
В аплікусі показує 5%, але по факту після оплати в кафе дало 3%
Гарячка простить подати заявку з скрінами і логами, чекаємо на результат... :roll:

А ось і відповідь
Відбувся збій при відображені правильних % в мобільному додатку. У червні місяці по категорії Кафе та ресторани по кредитній картці Банком запропоновано кешбек в розмірі-3%, але Ви обрали категорію в момент збою і на екрані гаджета клієнта відображаються відсотки в розмірі-5%. За всі операції в даній категорії Вам і буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% до кінця місяця, але на початку липня ми зробимо корегування по всім проведеним операціям у червні в даній категорії і донарахуємо кешбек до 5%, як виняток.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:03

Re: ПУМБ

десь можно побачити курси пумба при розрахунку за кордоном? на сайті бачу тільки доллар, а цікавить евро
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:13

gonzo
Там же написано: "Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH".

Только что оплачивал кредиткой - блокировка по 35,15 за евро.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:46

Всем здрасте. Давно не читал тему. А что, у ПУМБа появилась новая категория "Кондитерские"? Не дали кэшбэк за продукты. Вот такой ответ.
Як показала перевірка, МСС код вказаної операції 5441 - відноситься до категорії кондитерських магазинів.

Дана категорія відсутня у Ваших обраних за червень.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:54

  Striker написав:Всем здрасте. Давно не читал тему. А что, у ПУМБа появилась новая категория "Кондитерские"? Не дали кэшбэк за продукты. Вот такой ответ.
Як показала перевірка, МСС код вказаної операції 5441 - відноситься до категорії кондитерських магазинів.

Дана категорія відсутня у Ваших обраних за червень.

Дякуємо за звернення! Завжди раді допомогти!


А ПУМБ тут при чём?
Идите жалуйтесь в свою "кондитерскую"
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:00

  idealstorm написав:А ПУМБ тут при чём?
Идите жалуйтесь в свою "кондитерскую"

Ещё раз для танкистов. У ПУМБа есть категория "Кондитерские"? Ни разу не видел. Если нет, значит должны быть продукты. Или печенье и тортик это уже не продукты?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:04

  Striker написав:
  idealstorm написав:А ПУМБ тут при чём?
Идите жалуйтесь в свою "кондитерскую"

Ещё раз для танкистов. У ПУМБа есть категория "Кондитерские"? Ни разу не видел. Если нет, значит должны быть продукты. Или печенье и тортик это уже не продукты?

Ну как бы нет такого требования чтобы абсолютно все МСС входили в какую-то категорию. Другими словами пумб мог не создавать категорию "кондитерские" но и не включать конкретное МСС в "продукты" и что тогда? Это их правила. Перечень категорий с МСС есть. Проверяйте есть ли там ваш МСС и если есть куда отнесен. Ну а если нет, то на нет и суда нет
WallNutPen
 
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