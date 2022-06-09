Додано: Чет 09 чер, 2022 18:04

Striker написав: idealstorm написав: А ПУМБ тут при чём?

Идите жалуйтесь в свою "кондитерскую" А ПУМБ тут при чём?Идите жалуйтесь в свою "кондитерскую"

Ещё раз для танкистов. У ПУМБа есть категория "Кондитерские"? Ни разу не видел. Если нет, значит должны быть продукты. Или печенье и тортик это уже не продукты? Ещё раз для танкистов. У ПУМБа есть категория "Кондитерские"? Ни разу не видел. Если нет, значит должны быть продукты. Или печенье и тортик это уже не продукты?

Ну как бы нет такого требования чтобы абсолютно все МСС входили в какую-то категорию. Другими словами пумб мог не создавать категорию "кондитерские" но и не включать конкретное МСС в "продукты" и что тогда? Это их правила. Перечень категорий с МСС есть. Проверяйте есть ли там ваш МСС и если есть куда отнесен. Ну а если нет, то на нет и суда нет