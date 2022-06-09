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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

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ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:14

cohan и перед покупкой пироженки обьязательно спрашивать МСС.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:18

  cohan написав:
  Striker написав:
  WallNutPen написав:Ну как бы нет такого требования чтобы абсолютно все МСС входили в какую-то категорию. Другими словами пумб мог не создавать категорию "кондитерские" но и не включать конкретное МСС в "продукты" и что тогда? Это их правила. Перечень категорий с МСС есть. Проверяйте есть ли там ваш МСС и если есть куда отнесен. Ну а если нет, то на нет и суда нет

С МСС продуктов не совпадает, конечно. Просто, например, у Моно везде идёт как продукты. Претензий никаких, просто хотел выяснить. В следующий раз просто буду покупать в этом магазине картой Моно и все дела. Только это у меня первый случай, когда за сладости не дают кэшбэк.


добро пожаловать в кешбек: по мед и красоте тоже сильно удивитесь ПУМБу и Аккорду, "несовпадение с Альфой и Моно"
да и вообще - проще держать актуальные таблицы под рукой

их надо держать??? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:19

  Shaman написав:
  cohan написав:да и вообще - проще держать актуальные таблицы под рукой

их надо держать??? :)

выучить наизусть как отче наш :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:51

Striker
Так кто танкист?
Думается, тот кто не умеет читать правила.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 22:21

  Striker написав:Всем здрасте. Давно не читал тему. А что, у ПУМБа появилась новая категория "Кондитерские"?

З приводу кондитерських скажу наступне:"Платив лише Алкою там, як тільки Алка здулася, перейшов на 1% моно, Лумумба не включає кондитерські у категорію Продукти".
melkh
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ПУМБ (1265)
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