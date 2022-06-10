|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:14
cohan и перед покупкой пироженки обьязательно спрашивать МСС.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:18
cohan написав: Striker написав: WallNutPen написав:
Ну как бы нет такого требования чтобы абсолютно все МСС входили в какую-то категорию. Другими словами пумб мог не создавать категорию "кондитерские" но и не включать конкретное МСС в "продукты" и что тогда? Это их правила. Перечень категорий с МСС есть. Проверяйте есть ли там ваш МСС и если есть куда отнесен. Ну а если нет, то на нет и суда нет
С МСС продуктов не совпадает, конечно. Просто, например, у Моно везде идёт как продукты. Претензий никаких, просто хотел выяснить. В следующий раз просто буду покупать в этом магазине картой Моно и все дела. Только это у меня первый случай, когда за сладости не дают кэшбэк.
добро пожаловать в кешбек: по мед и красоте тоже сильно удивитесь ПУМБу и Аккорду, "несовпадение с Альфой и Моно"
да и вообще - проще держать актуальные таблицы под рукой
их надо держать???
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:51
Striker
Так кто танкист?
Думается, тот кто не умеет читать правила.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1685
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 22:21
Striker написав:
Всем здрасте. Давно не читал тему. А что, у ПУМБа появилась новая категория "Кондитерские"?
З приводу кондитерських скажу наступне:"Платив лише Алкою там, як тільки Алка здулася, перейшов на 1% моно, Лумумба не включає кондитерські у категорію Продукти".
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 22:39
Ромасик написав:cohan
и перед покупкой пироженки обьязательно спрашивать МСС.
А шоо, магазы до сих пор не пишут МСС на табличке с расписанием работы?
Или на экране ПОСа вместо всякой рИхлАмы
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:41
У моні й зе список мсс продуктів найбільший, то не показник... А от бумба не хоче за виномаркети, наприклад давати, і навіть спецкатегорію таку не робить, як було в алки з фарсом
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8909
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|