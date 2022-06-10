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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:45

  chipmunk написав:А от фігвам, найшов в новусі їх розливайку з продкишмишем, і Крафт непоганий ;)

я как раз хотел спросить, чем сомелье не устраивают супермаркеты?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:51

  Ромасик написав:
  chipmunk написав:А от фігвам, найшов в новусі їх розливайку з продкишмишем, і Крафт непоганий ;)

я как раз хотел спросить, чем сомелье не устраивают супермаркеты?

Там укороченный гафик работы, а площать занимают все время :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47

  idealstorm написав:
  chipmunk написав:У моні й зе список мсс продуктів найбільший, то не показник... А от бумба не хоче за виномаркети, наприклад давати, і навіть спецкатегорію таку не робить, як було в алки з фарсом

Переходите на таблетки вместо винчика.
Тут и категория отдельная, и кешбек побольше :mrgreen:


моршинська минералка в 911 дешевле многих, если не всех, супермаркетов :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:48

  Ромасик написав:
  chipmunk написав:А от фігвам, найшов в новусі їх розливайку з продкишмишем, і Крафт непоганий ;)

я как раз хотел спросить, чем сомелье не устраивают супермаркеты?


акции, сэр

хотя Ашан после шухера и до сих пор на кое-что поставил чуть ли ни вполтора раза дещевле Сильпа, никакие ОкВайны не сравнятся
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:49

  cohan написав:
  idealstorm написав:
  chipmunk написав:У моні й зе список мсс продуктів найбільший, то не показник... А от бумба не хоче за виномаркети, наприклад давати, і навіть спецкатегорію таку не робить, як було в алки з фарсом

Переходите на таблетки вместо винчика.
Тут и категория отдельная, и кешбек побольше :mrgreen:


моршинська минералка в 911 дешевле многих, если не всех, супермаркетов :mrgreen:
нуна ощелачивать орг-м, переходите на Лужанскую
Amethyst
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Повідомлень: 2481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 140 раз.
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  #<1 ... 125126127128
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