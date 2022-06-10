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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47
idealstorm написав: chipmunk написав:
У моні й зе список мсс продуктів найбільший, то не показник... А от бумба не хоче за виномаркети, наприклад давати, і навіть спецкатегорію таку не робить, як було в алки з фарсом
Переходите на таблетки вместо винчика.
Тут и категория отдельная, и кешбек побольше
моршинська минералка в 911 дешевле многих, если не всех, супермаркетов
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:48
Ромасик написав: chipmunk написав:
А от фігвам, найшов в новусі їх розливайку з продкишмишем, і Крафт непоганий
я как раз хотел спросить, чем сомелье не устраивают супермаркеты?
акции, сэр
хотя Ашан после шухера и до сих пор на кое-что поставил чуть ли ни вполтора раза дещевле Сильпа, никакие ОкВайны не сравнятся
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:49
cohan написав: idealstorm написав: chipmunk написав:
У моні й зе список мсс продуктів найбільший, то не показник... А от бумба не хоче за виномаркети, наприклад давати, і навіть спецкатегорію таку не робить, як було в алки з фарсом
Переходите на таблетки вместо винчика.
Тут и категория отдельная, и кешбек побольше
моршинська минералка в 911 дешевле многих, если не всех, супермаркетов
нуна ощелачивать орг-м, переходите на Лужанскую
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:57
cohan написав:
добро пожаловать в кешбек
как оказалось, в 400-хсоттысячный порог включаются все пополнения карточных счетов имярека, втч и погашение кредитной карты.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:07
kulikrom написав: cohan написав:
добро пожаловать в кешбек
как оказалось, в 400-хсоттысячный порог включаются все пополнения карточных счетов имярека, втч и погашение кредитной карты.
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