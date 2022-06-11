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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:57
Додано: Суб 11 чер, 2022 08:09
Второй раз при активации всеКарты грн. ошибка приложения и статус "В обработке". При том, что в евро активировалась мгновенно и с первого раза. Разница валют понятна, но что делать?
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