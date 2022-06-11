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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:57
посетитель написав:
Нагадайте будь ласка СЕП у пумби с все карта безплатний?
Нет.
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копейка
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Додано: Суб 11 чер, 2022 08:09
Второй раз при активации всеКарты грн. ошибка приложения и статус "В обработке". При том, что в евро активировалась мгновенно и с первого раза. Разница валют понятна, но что делать?
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Dikoy
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:24
Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то
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AVF
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:29
AVF написав:
Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то
Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
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Vorlon
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:43
Vorlon написав: AVF написав:
Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то
Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
Т.е. двойная конвертация? Хорошо они так побрили на ней, больше 10%... До войны, видимо, не было такой разницы в курсах, поэтому внимания не обращал. А это у всех банков сейчас такая история с этими сервисами такси или есть нормальные банки? Может в курсе? Например, моно, у них вроде можно двойную конвертацию запретить, я даже выставлял вроде бы в настройках
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AVF
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:49
AVF, если запретите двойную конвертацию, то оплата не прошла б. Смотрите в сторону Идеи.
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Howl
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Додано: Суб 11 чер, 2022 10:52
AVF написав: Vorlon написав: AVF написав:
Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то
Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
Т.е. двойная конвертация? Хорошо они так побрили на ней, больше 10%... До войны, видимо, не было такой разницы в курсах, поэтому внимания не обращал. А это у всех банков сейчас такая история с этими сервисами такси или есть нормальные банки? Может в курсе? Например, моно, у них вроде можно двойную конвертацию запретить, я даже выставлял вроде бы в настройках
Моно раньше до 80 евро брал DCC на себя - то есть клиент этого не чувствовал. С прошлого месяца они вроде уменьшили лимит до 10 евро (писали в соответсвующей ветке) - то есть для коротких поездок моня вполне подойдет. Только двойную конвертацию не отключайте. А то оплата может не пройти в принципе
Также писали на форуме что картами Идеи можно оплачивать Болты и Уберы всякие - там тоже вроде DCC не вылазит. Крайне не рекомендовано платить картами тех банков которые кроме DCC могут еще свой комис сверху взять (типа Таса)
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WallNutPen
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