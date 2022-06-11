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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:57

  посетитель написав:Нагадайте будь ласка СЕП у пумби с все карта безплатний?

Нет.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 08:09

Второй раз при активации всеКарты грн. ошибка приложения и статус "В обработке". При том, что в евро активировалась мгновенно и с первого раза. Разница валют понятна, но что делать?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:24

Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:29

  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:43

  Vorlon написав:
  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...

Т.е. двойная конвертация? Хорошо они так побрили на ней, больше 10%... До войны, видимо, не было такой разницы в курсах, поэтому внимания не обращал. А это у всех банков сейчас такая история с этими сервисами такси или есть нормальные банки? Может в курсе? Например, моно, у них вроде можно двойную конвертацию запретить, я даже выставлял вроде бы в настройках
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:49

Re: ПУМБ

AVF, если запретите двойную конвертацию, то оплата не прошла б. Смотрите в сторону Идеи.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 10:52

:oops:
  AVF написав:
  Vorlon написав:
  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...

Т.е. двойная конвертация? Хорошо они так побрили на ней, больше 10%... До войны, видимо, не было такой разницы в курсах, поэтому внимания не обращал. А это у всех банков сейчас такая история с этими сервисами такси или есть нормальные банки? Может в курсе? Например, моно, у них вроде можно двойную конвертацию запретить, я даже выставлял вроде бы в настройках

Моно раньше до 80 евро брал DCC на себя - то есть клиент этого не чувствовал. С прошлого месяца они вроде уменьшили лимит до 10 евро (писали в соответсвующей ветке) - то есть для коротких поездок моня вполне подойдет. Только двойную конвертацию не отключайте. А то оплата может не пройти в принципе
Также писали на форуме что картами Идеи можно оплачивать Болты и Уберы всякие - там тоже вроде DCC не вылазит. Крайне не рекомендовано платить картами тех банков которые кроме DCC могут еще свой комис сверху взять (типа Таса)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:58

  Vorlon написав:
  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
а чим платити?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 12:50

  посетитель написав:
  Vorlon написав:
  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
а чим платити?

Наличными. DCC точно не будет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:01

  посетитель написав:
  Vorlon написав:
  AVF написав:Платил кредиткой за поездку в болте: болт выставил 84 грн.,пумб снял 94. Что это было?? Может подскажет кто-то

Это DCC называется, если не слышали ранее. Не платите Uber, Bolt ПУМБом и не будет таких проблем...
а чим платити?

Идея. Моно под вопросом до 10 долларов. А-Банк тоже я бы проверил...
Vorlon
 
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