RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:04

  WallNutPen написав:Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...
Vorlon
 
Повідомлень: 10196
З нами з: 14.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...

Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана
WallNutPen
 
Повідомлень: 434
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (26)
11.06.2022 14:11
Обмен валют (1)
11.06.2022 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.