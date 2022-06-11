Vorlon написав: WallNutPen написав:
Наличными. DCC точно не будет
Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...
Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана