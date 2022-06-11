Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 127128129130 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Суб 11 чер, 2022 13:04 WallNutPen написав: Наличными. DCC точно не будет Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон... Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон... Vorlon Повідомлень: 10196 З нами з: 14.06.13 Подякував: 481 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11 Vorlon написав: WallNutPen написав: Наличными. DCC точно не будет Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон... Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...

Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана WallNutPen Повідомлень: 437 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 14:45 Спасибо всем за комментарии. Таки нал, хоть я его и не люблю, это лучший вариант сейчас. Ну и всем совет - пумбом за такси точно не платите, а то станете таким же спонсором, как я... AVF Повідомлень: 321 З нами з: 23.11.11 Подякував: 54 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 чер, 2022 15:10 Vorlon написав: а чим платити?[/quote]

Идея. Моно под вопросом до 10 долларов. А-Банк тоже я бы проверил...[/quote]







А банк точно ні.Перевіряв.Якщо відключити воно не може списати кошти. а чим платити?[/quote]Идея. Моно под вопросом до 10 долларов. А-Банк тоже я бы проверил...[/quote]А банк точно ні.Перевіряв.Якщо відключити воно не може списати кошти. посетитель Повідомлень: 479 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 127128129130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор