Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:04
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11
Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:45
Спасибо всем за комментарии. Таки нал, хоть я его и не люблю, это лучший вариант сейчас. Ну и всем совет - пумбом за такси точно не платите, а то станете таким же спонсором, как я...
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:10
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