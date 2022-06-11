Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:04
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11
Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:45
Спасибо всем за комментарии. Таки нал, хоть я его и не люблю, это лучший вариант сейчас. Ну и всем совет - пумбом за такси точно не платите, а то станете таким же спонсором, как я...
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:10
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50
Re: ПУМБ
мда, а как люди ходят на рынок за продуктами, где нет никаких карт. На Привозе можно кстати поторговаться, часто на рынке в принципе дешевле и качественнее продукты чем в маркетах. А ну да, - главное успокоение, шо обязательно пару копеек кешбека капнуло - это да.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 11 чер, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:51
Что вы проверяли? Не надо отключать - тогда после списания сумма увеличивается? Да или нет? Если вы точно проверяли...
Ну если у вас только одна карта ПУМБа, то да. Как минимум два банка для такси с DCC точно лучше нала. И ещё два под вопросом.
Alex2007
Рынок хорош для свежих фруктов и овощей, обычно не более этого. Но всё равно бываю там раз в пятилетку.
P.S. Привоз, например, во много сот километров от меня.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 11 чер, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57
[/quote]
та не нужно застреливаться,
я тоже сам последние годы бОльшую часть трачу безналом (особенно последние года 2), но просто иногда налом рассчитаться реально проще, быстрее и выгоднее (правда тоже не люблю когда дадут сдачу новыми металлическими гривнами )
п.с. привоз - то как пример, был
|