RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:04

  WallNutPen написав:Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...
Vorlon
 
Повідомлень: 10197
З нами з: 14.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:Наличными. DCC точно не будет

Не смешно. И будут проблемы со сдачей периодически. Платить наличными - моветон...

Ну почему же - вот оплати тс не пумбой а налом сэкономил бы 10 грн. А это белее 10% от суммы. Сейчас таких и кэшбеков нету чтобы перекрыть убыток. Так что моветон это переплачивать на ровном месте. Ну а что касается сдачи - было бы желание выход всегда можно найти - вплоть до того чтобы пассажиру или водителю такси с карты на карту скинуть несколько гривен по р2р (многие банки - не моно - позволяют переводить от 1 грн.). Да и мелкие деньги у людей в кошельках часто бывают. Так что имхо проблема сдачи несколько надумана
WallNutPen
 
Повідомлень: 440
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:45

Спасибо всем за комментарии. Таки нал, хоть я его и не люблю, это лучший вариант сейчас. Ну и всем совет - пумбом за такси точно не платите, а то станете таким же спонсором, как я...
AVF
 
Повідомлень: 321
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:10

  Vorlon написав:
а чим платити?[/quote]
Идея. Моно под вопросом до 10 долларов. А-Банк тоже я бы проверил...[/quote]



А банк точно ні.Перевіряв.Якщо відключити воно не може списати кошти.
посетитель
 
Повідомлень: 480
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50

Re: ПУМБ

мда, а как люди ходят на рынок за продуктами, где нет никаких карт. На Привозе можно кстати поторговаться, часто на рынке в принципе дешевле и качественнее продукты чем в маркетах. А ну да, - главное успокоение, шо обязательно пару копеек кешбека капнуло - это да. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 11 чер, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3490
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 1572 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:51

  посетитель написав:А банк точно ні.Перевіряв.Якщо відключити воно не може списати кошти.

Что вы проверяли? Не надо отключать - тогда после списания сумма увеличивается? Да или нет? Если вы точно проверяли...

  AVF написав:Таки нал, хоть я его и не люблю, это лучший вариант сейчас.

Ну если у вас только одна карта ПУМБа, то да. Как минимум два банка для такси с DCC точно лучше нала. И ещё два под вопросом.

Alex2007
Рынок хорош для свежих фруктов и овощей, обычно не более этого. Но всё равно бываю там раз в пятилетку.

P.S. Привоз, например, во много сот километров от меня.
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 11 чер, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 10197
З нами з: 14.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57

Alex2007
А если не хожу на рынки, то всё? Мне застрелиться или пока не надо?
[/quote]

та не нужно застреливаться, :D
я тоже сам последние годы бОльшую часть трачу безналом (особенно последние года 2), но просто иногда налом рассчитаться реально проще, быстрее и выгоднее (правда тоже не люблю когда дадут сдачу новыми металлическими гривнами :lol: )

п.с. привоз - то как пример, был :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3490
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 1572 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:49

  Vorlon написав:
  посетитель написав:А банк точно ні.Перевіряв.Якщо відключити воно не може списати кошти.

Что вы проверяли? Не надо отключать - тогда после списания сумма увеличивается? Да или нет? Если вы точно проверяли...

якщо в настройках карти відключити подвійну конвертацію то заказ тупо не оплачується і відповідно зробить його не получається.Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.
посетитель
 
Повідомлень: 480
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3297)
11.06.2022 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.