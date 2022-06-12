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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:43

  Mirax написав:
  ol_zy написав:Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз.

А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:09

  klug написав:А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:16

  Mirax написав:
  klug написав:А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.

тому і не їздить.
Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:28

  Ромасик написав:
  Mirax написав:
  klug написав:А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.

тому і не їздить.
Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель.

а конкретные примеры есть?

этот рашисткий нарратив - везде воруют уводит в сторону от того, что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -
а) воровать
б) воспользоваться потом наворованным
в) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:29

  ol_zy написав:
  nnallex написав:закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?

Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации.
Ромасик
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