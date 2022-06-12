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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:43
Mirax написав: ol_zy написав:
Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...
Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз.
А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:09
klug написав:
А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.
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Mirax
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:16
Mirax написав: klug написав:
А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.
тому і не їздить.
Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель.
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:28
Ромасик написав: Mirax написав: klug написав:
А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.
тому і не їздить.
Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель.
а конкретные примеры есть?
этот рашисткий нарратив - везде воруют уводит в сторону от того, что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -
а) воровать
б) воспользоваться потом наворованным
в) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:29
ol_zy написав: nnallex написав:
закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?
Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями
... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...
кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации.
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Ромасик
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