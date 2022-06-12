Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 129130131132> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Нед 12 чер, 2022 12:43 Mirax написав: ol_zy написав: Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил... Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз. Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз.

А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. klug Повідомлень: 7006 З нами з: 18.08.14 Подякував: 301 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:09 klug написав: А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди. Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди. Mirax

Повідомлень: 6770 З нами з: 04.06.09 Подякував: 863 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:16 Mirax написав: klug написав: А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди. Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.

тому і не їздить.

Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель. тому і не їздить.Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель. Ромасик

Повідомлень: 4714 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1190 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:28 Ромасик написав: Mirax написав: klug написав: А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди. Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.

тому і не їздить.

Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель. тому і не їздить.Але за дивним збігом обставин у прем'єр-міністра син може володіти успішною консалтинговою компанією з оформлення тендерних заявок для держзакупівель.

а конкретные примеры есть?



этот рашисткий нарратив - везде воруют уводит в сторону от того, что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -

а) воровать

б) воспользоваться потом наворованным

в) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи а конкретные примеры есть?этот рашисткий нарратив - везде воруют уводит в сторону от того, что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -а) вороватьб) воспользоваться потом наворованнымв) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи Shaman

Повідомлень: 2145 З нами з: 29.09.19 Подякував: 340 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:29 ol_zy написав: nnallex написав: закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты? закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?

Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил... Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации. кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации. Ромасик

Повідомлень: 4714 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1190 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:39 Shaman написав: а конкретные примеры есть? а конкретные примеры есть? о конкретных примерах там говорить не принято, если вы не следователь, иначе возьмут за язык. Ну и с другой стороны премьер-министр не выпячивает свой бентли за 500К.

Shaman написав: этот рашисткий нарратив этот рашисткий нарратив Посмотрите Карточный домик - нарративы отдыхают.

Shaman написав: что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -

а) воровать

б) воспользоваться потом наворованным что в Европе построена система, которая сильно затрудняет -а) вороватьб) воспользоваться потом наворованным да, взятки даются белыми деньгами, поэтому все дороже и не для всех

Shaman написав: в) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи в) масштабы этого совсем другие - и по количеству, и по % - сколько этот гипотетический консалтинг будет стоить 3%? 5%? или как у нас - меньше чем за 30% не подходи у нас гипотетический консалтинг попроще, поэтому дешевле. Хотя камазами деньги уже тоже никто не возит. о конкретных примерах там говорить не принято, если вы не следователь, иначе возьмут за язык. Ну и с другой стороны премьер-министр не выпячивает свой бентли за 500К.Посмотрите Карточный домик - нарративы отдыхают.да, взятки даются белыми деньгами, поэтому все дороже и не для всеху нас гипотетический консалтинг попроще, поэтому дешевле. Хотя камазами деньги уже тоже никто не возит. Ромасик

Повідомлень: 4714 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1190 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 13:48 Alex2007 слухи о дешевизне рынков без карточек весьма преувеличены - обвесят, а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки"). Не говорю конкретно за Привоз, нет - привет солнечной Одессе! Marica Повідомлень: 155 З нами з: 06.08.16 Подякував: 70 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 14:02 Alex2007 написав: мда, а как люди ходят на рынок за продуктами мда, а как люди ходят на рынок за продуктами

по старой совковой традиции, что в магазинах ничего нет.

Цены обычно выше, поскольку товар берется все с тех же оптовых баз и в мелко-оптовых партиях, а расходы на продавца высокие.

А как приятно вдыхать аромат мяса и рыбы на жаре! А это ведь тоже кто-то покупает?

Комфорт для покупателя в супермаркете и на базаре - это небо и земля. Да и базары понемногу причесываются - с холодильниками и киосками.

Ну и налоги на базаре особо никто не платит, если кого-то это интересует. Хотя, интересует, раз постоянно скулят о финмоне.

Marica написав: а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки"). а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки").

сам видел, как бабки в Киеве в еко-маркете покупали акционную картошку, а потом под еко-маркетом продавали наивным ценителям грядки.

при чем бабки по внешнему виду и поведении были из села. Может с утра и привезли картошку продавать, а потом закончилась и они быстро поняли бизнес. по старой совковой традиции, что в магазинах ничего нет.Цены обычно выше, поскольку товар берется все с тех же оптовых баз и в мелко-оптовых партиях, а расходы на продавца высокие.А как приятно вдыхать аромат мяса и рыбы на жаре! А это ведь тоже кто-то покупает?Комфорт для покупателя в супермаркете и на базаре - это небо и земля. Да и базары понемногу причесываются - с холодильниками и киосками.Ну и налоги на базаре особо никто не платит, если кого-то это интересует. Хотя, интересует, раз постоянно скулят о финмоне.сам видел, как бабки в Киеве в еко-маркете покупали акционную картошку, а потом под еко-маркетом продавали наивным ценителям грядки.при чем бабки по внешнему виду и поведении были из села. Может с утра и привезли картошку продавать, а потом закончилась и они быстро поняли бизнес. Ромасик

Повідомлень: 4714 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1190 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 14:52 Mirax написав: klug написав: А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки. А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди. Так там і прем'єр міністр на велосипеді на роботу їздить, а не в супроводі кортежів. Закон один для всіх, от про що йдеться. Так що рано нам туди.

Італійський, іспанський, угорський чи болгарський? Європа далеко не однорідна і шведська Європа зовсім не така, як, наприклад, румунська. Якщо постановити, що достойний член ЄС має жити на рівні Люксембургу, то більшу частину того ЄС доведеться розігнати. Італійський, іспанський, угорський чи болгарський? Європа далеко не однорідна і шведська Європа зовсім не така, як, наприклад, румунська. Якщо постановити, що достойний член ЄС має жити на рівні Люксембургу, то більшу частину того ЄС доведеться розігнати. klug Повідомлень: 7006 З нами з: 18.08.14 Подякував: 301 раз. Подякували: 951 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 чер, 2022 14:58 Re: ПУМБ klug написав: Якщо постановити, що достойний член ЄС має жити на рівні... Якщо постановити, що достойний член ЄС має жити на рівні... ...Словаччини, я вважаю. А для початку -- Румунії ...Словаччини, я вважаю. А для початку -- Румунії Amethyst

Повідомлень: 2503 З нами з: 05.05.21 Подякував: 143 раз. Подякували: 450 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 129130131132> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор