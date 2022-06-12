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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 15:10
Marica написав:Alex2007
слухи о дешевизне рынков без карточек весьма преувеличены - обвесят, а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки"). Не говорю конкретно за Привоз, нет - привет солнечной Одессе!
на привозе это в порядке вещей...
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