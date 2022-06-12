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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:10

  Marica написав:Alex2007 слухи о дешевизне рынков без карточек весьма преувеличены - обвесят, а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки"). Не говорю конкретно за Привоз, нет - привет солнечной Одессе!


на привозе это в порядке вещей...
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:45

Re: ПУМБ

В Пумбе есть SEPA платежи и возможность пополнить карту в евро через SEPA?
Karat
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:46

  Karat написав:В Пумбе есть SEPA платежи и возможность пополнить карту в евро через SEPA?

Нет, не поддерживают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:13

  klug написав:
  Mirax написав:
  ol_zy написав:Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз.

А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.

Не, не закинуть 10К, а 500 Евро погонять между своими счетами 20 раз туда назад, дкмаю, никто и слова не скажет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:23

  Ромасик написав:
  ol_zy написав:
  nnallex написав:закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?

Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...

кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации.

для тех кто в танке - банк потом такое рассматривает минимум месяц-два, если повезет, если нет то и дольше...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:29

Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:38

  посетитель написав:Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.

Понял, спасибо! А больше на сколько процентов? Там кэшбек сейчас на такси 3% - покрывает эту разницу?

И даже без А-Банка остаётся 3 других для оплаты такси Bolt так Uber, так что наличка мимо :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:44

Re: ПУМБ

  ramaz написав:Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...

не хитро, ничего не получите.
не нужно додумивать за банк
Goodman
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  #<1 ... 129130131132
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