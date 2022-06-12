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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 15:10
Marica написав:Alex2007
слухи о дешевизне рынков без карточек весьма преувеличены - обвесят, а чаще - обманывают на качестве (покупают магазинные продукты, а выдают за "только что с грядки"). Не говорю конкретно за Привоз, нет - привет солнечной Одессе!
на привозе это в порядке вещей...
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:45
В Пумбе есть SEPA платежи и возможность пополнить карту в евро через SEPA?
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Karat
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:46
Karat написав:
В Пумбе есть SEPA платежи и возможность пополнить карту в евро через SEPA?
Нет, не поддерживают.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:13
klug написав: Mirax написав: ol_zy написав:
Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...
Капець, корупціонерів знайшли з 10К євро. Як в приказці: вкрав туалетний папір - посадять, вкрав мільйони - і ти поважний чоловік. Ой рано нам ще в Євросоюз.
А Ви в Євросоюзі спробуйте без доків закинути 10к євро, тоді вже можна буде робити висновки.
Не, не закинуть 10К, а 500 Евро погонять между своими счетами 20 раз туда назад, дкмаю, никто и слова не скажет.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:23
Ромасик написав: ol_zy написав: nnallex написав:
закидывал 100к на кредитную карту, чтобы подраздать разные платежи по Украине,с банками особо выбора нет, я в Харькове и моно не пашет как и многие другие, подошел менеджер сказал что если больше 100к закдывать на все карты в сумме, то через 2-3 месяца могут задать вопросы откуда деньжатки, запросить справку с работы и тд! какая работа в наши времена? как закидывать на пумб аккуратне? может через депозиты?
Лучше не рисковать, залочить могут даже за СЕПы и даже за перекидки на депо и назад и потребовать справку о доходах из налоговой или ПФ с печатями
... Справки с работы договора продажи недвиги - банк своим внутренним указом отменил...
кто о чем , а вшивый о бане. Справка в ПФ делается за 5 мин. С печатаями. Бесплатно. И даже не по месту регистрации.
для тех кто в танке - банк потом такое рассматривает минимум месяц-два, если повезет, если нет то и дольше...
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ol_zy
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:29
Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
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ramaz
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:38
посетитель написав:
Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.
Понял, спасибо! А больше на сколько процентов? Там кэшбек сейчас на такси 3% - покрывает эту разницу?
И даже без А-Банка остаётся 3 других для оплаты такси Bolt так Uber, так что наличка мимо
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Vorlon
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Додано: Нед 12 чер, 2022 20:44
ramaz написав:
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
не хитро, ничего не получите.
не нужно додумивать за банк
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Goodman
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