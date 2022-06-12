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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:11
Ромасик написав:
открывал юбилейный депо на 200К
открыть не проблема
проблемы начнутся когда 200к упадет обратно на карту
возникнет вопрос откуда доход
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:12
Ромасик написав: ramaz написав:
Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
открывал юбилейный депо на 200К, не было никаких вопросов. Не читайте этих схематозников.
відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...
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Додано: Нед 12 чер, 2022 23:26
Vorlon написав: посетитель написав:
Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.
Понял, спасибо! А больше на сколько процентов? Там кэшбек сейчас на такси 3% - покрывает эту разницу?
И даже без А-Банка остаётся 3 других для оплаты такси Bolt и Uber, так что наличка мимо
чесно кажучи вже точно не пам'ятаю на скільки більше.Користувався в січні.У мене тоді скидка від болта була 70% за розрахунок карткою тому не особо парився скільки там добавляється.
Upd: Зараз подивився в застосунку а банка і болта суми совпадають.Чому воно тоді не давало зробити заказ з відключеною подвійною конвертацією мені не зрозуміло.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 00:02
посетитель написав: Ромасик написав: ramaz написав:
Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
открывал юбилейный депо на 200К, не было никаких вопросов. Не читайте этих схематозников.
відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...
та ладно пару месяцев побегает со справками из налоговой или ПФ и разлочат, если там будет доходов на всю сумму депо.
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