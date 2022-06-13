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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 23:26

  Vorlon написав:
  посетитель написав:Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.

Понял, спасибо! А больше на сколько процентов? Там кэшбек сейчас на такси 3% - покрывает эту разницу?

И даже без А-Банка остаётся 3 других для оплаты такси Bolt и Uber, так что наличка мимо :)
чесно кажучи вже точно не пам'ятаю на скільки більше.Користувався в січні.У мене тоді скидка від болта була 70% за розрахунок карткою тому не особо парився скільки там добавляється.

Upd: Зараз подивився в застосунку а банка і болта суми совпадають.Чому воно тоді не давало зробити заказ з відключеною подвійною конвертацією мені не зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 00:02

  посетитель написав:
  Ромасик написав:
  ramaz написав:Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...

открывал юбилейный депо на 200К, не было никаких вопросов. Не читайте этих схематозников.
відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...

та ладно пару месяцев побегает со справками из налоговой или ПФ и разлочат, если там будет доходов на всю сумму депо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 06:31

Re: ПУМБ

Я так розумію, під час війни, кредитний ліміт по "всеможу" не міняють??
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:36

  wtf написав:
  Ромасик написав:открывал юбилейный депо на 200К

открыть не проблема
проблемы начнутся когда 200к упадет обратно на карту
возникнет вопрос откуда доход

так они уже были на карте
  посетитель написав:відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...

яке таке? вой стоит, что гонял с привата на пумб 20х20К. А уже таке.
  ol_zy написав:та ладно пару месяцев побегает со справками из налоговой или ПФ и разлочат,
я уже выше писал - 5 мин в любом отделении ПФ. Количество справок - 1 (одна) шт.
  ol_zy написав:если там будет доходов на всю сумму депо.

откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:20

  Ромасик написав:откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.

Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.
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  #<1 ... 129130131132
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