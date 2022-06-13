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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 чер, 2022 23:26
Vorlon написав: посетитель написав:
Якщо дозволити подвійну конвертацію то заказ проходить, але сума більше показаної в заказі.
Понял, спасибо! А больше на сколько процентов? Там кэшбек сейчас на такси 3% - покрывает эту разницу?
И даже без А-Банка остаётся 3 других для оплаты такси Bolt и Uber, так что наличка мимо
чесно кажучи вже точно не пам'ятаю на скільки більше.Користувався в січні.У мене тоді скидка від болта була 70% за розрахунок карткою тому не особо парився скільки там добавляється.
Upd: Зараз подивився в застосунку а банка і болта суми совпадають.Чому воно тоді не давало зробити заказ з відключеною подвійною конвертацією мені не зрозуміло.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 00:02
посетитель написав: Ромасик написав: ramaz написав:
Читаю эти обсуждения по финмону и вспомнил что ПУМБ прикрутил в апликуху кнопку получения выплат от ФГВФО.
Т.е. получается, что получив выплату по какому-либо банку можно сразу получить блок счетов?!? Хитро...
открывал юбилейный депо на 200К, не было никаких вопросов. Не читайте этих схематозников.
відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...
та ладно пару месяцев побегает со справками из налоговой или ПФ и разлочат, если там будет доходов на всю сумму депо.
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ol_zy
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Додано: Пон 13 чер, 2022 06:31
Я так розумію, під час війни, кредитний ліміт по "всеможу" не міняють??
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vadlme
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Додано: Пон 13 чер, 2022 07:36
wtf написав: Ромасик написав:
открывал юбилейный депо на 200К
открыть не проблема
проблемы начнутся когда 200к упадет обратно на карту
возникнет вопрос откуда доход
так они уже были на карте
посетитель написав:
відкривати це таке.Забрати бувають проблеми...
яке таке? вой стоит, что гонял с привата на пумб 20х20К. А уже таке.
ol_zy написав:
та ладно пару месяцев побегает со справками из налоговой или ПФ и разлочат,
я уже выше писал - 5 мин в любом отделении ПФ. Количество справок - 1 (одна) шт.
ol_zy написав:
если там будет доходов на всю сумму депо.
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
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Ромасик
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Додано: Пон 13 чер, 2022 09:20
Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:10
[*]посетитель а 100000грн - теж треба підтвердження, звідки гроші? Якщо забирала з іншого банку і в ПУМБ поклала - це ж раніше був дохід... І взагалі, як вони інформують, до 400000грн немає фінмоніторингу. Може, я щось не второпала?
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Marica
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:23
Marica написав:
[*]посетитель
а 100000грн - теж треба підтвердження, звідки гроші? Якщо забирала з іншого банку і в ПУМБ поклала - це ж раніше був дохід... І взагалі, як вони інформують, до 400000грн немає фінмоніторингу. Може, я щось не второпала?
400 тис. і вище це обов'язковий.А так банк може заблокувати будь-яку суму чим пумба і зловживає.Може і тисячу заблокувати і вимагати надати підтверджуючі документи.А в нього за такі як з'ясувалося проходять тільки довідка з податкової з печатками чи з пенсійного фонду.І користуючись тим що зараз військовий стан банк тупо не повертає кошти до кінця військового стану.
В том то і справа що квитанція що знято з свого рахунку в іншому банку для пумба не підходить.
Така собі лотерея.Заблокують - не заблокують.Якшо не повезе то готуйтесь декілька місяців вибивати свої гроші.Це в кращому випадку.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:32
посетитель написав: Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.
вот-вот, расскажете
принесете деклраацию родственника, справку, что он ваш родственник, а не террорист
и не верблюд.
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Ромасик
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:51
посетитель написав: Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.
а в нашей стране самый распространенный способ - это доход, полученный "в черную" - давайте тут не изображать...
посему если есть желание пользоваться депо - подумайте как его легализовать.
нет желания/возможности легализовать/заплатить налоги - конвертируйте в бакс, скирдуйте и не морочьте голову. пока еще с расходами у нас не прижали.
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Shaman
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:55
Ромасик написав: посетитель написав: Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.
вот-вот, расскажете
принесете деклраацию родственника, справку, что он ваш родственник, а не террорист
и не верблюд.
та воно мені надо?
За свої гроші такі проблеми.Краще буду тримати свої кошти подалі від них.Тим більше що вже маю сумний досвід кидка від ахметовських контор
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