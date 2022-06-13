Shaman написав:
в нашей стране самый распространенный способ - это доход, полученный "в черную" - давайте тут не изображать...
ага, а еще в нашей стране самые распространенные люди это бандеровцы и нацисты чо уж там.Я конкретний приклад навів цілком легальних коштів від родичів, а ви однім махом все узагальнили і порекомендували іх легалізовувати.
Проблема не в тому що гроші якісь нелегальні, а в тому що конкретно ПУМБ іх такими получається не вважає, хоча навіть у податкової по ним питань не має.