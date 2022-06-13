RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:11

посетитель тримайте) а захочете щось купити за них, то вас і хлопнуть)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:12

  Shaman написав: в нашей стране самый распространенный способ - это доход, полученный "в черную" - давайте тут не изображать...

ага, а еще в нашей стране самые распространенные люди это бандеровцы и нацисты чо уж там.Я конкретний приклад навів цілком легальних коштів від родичів, а ви однім махом все узагальнили і порекомендували іх легалізовувати.
Проблема не в тому що гроші якісь нелегальні, а в тому що конкретно ПУМБ іх такими получається не вважає, хоча навіть у податкової по ним питань не має.
посетитель
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:16

  Ромасик написав:посетитель тримайте) а захочете щось купити за них, то вас і хлопнуть)

Дитячій садок якийсь.Хлопнуть.В мене гроші легальні.Просто не хочеться якщо що потім доказувати що ти не верблюд як ви замітили.Та і є банки з кращими умовами.
посетитель
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:33

  посетитель написав:
  Ромасик написав:посетитель тримайте) а захочете щось купити за них, то вас і хлопнуть)

Дитячій садок якийсь.Хлопнуть.В мене гроші легальні.Просто не хочеться якщо що потім доказувати що ти не верблюд як ви замітили.Та і є банки з кращими умовами.

то просто НБУ еще не научил те банки правильно вести финмон :)
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/1/656547/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/12/679700/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:15

Re: ПУМБ

Зображення
Amid
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 12.06.08
Подякував: 213 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Грйс-мэн, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (903)
13.06.2022 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.