|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:11
посетитель тримайте) а захочете щось купити за них, то вас і хлопнуть)
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:12
ага, а еще в нашей стране самые распространенные люди это бандеровцы и нацисты чо уж там.Я конкретний приклад навів цілком легальних коштів від родичів, а ви однім махом все узагальнили і порекомендували іх легалізовувати.
Проблема не в тому що гроші якісь нелегальні, а в тому що конкретно ПУМБ іх такими получається не вважає, хоча навіть у податкової по ним питань не має.
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:16
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:33
то просто НБУ еще не научил те банки правильно вести финмон
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:15
Re: ПУМБ
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|