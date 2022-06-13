Дитячій садок якийсь.Хлопнуть.В мене гроші легальні.Просто не хочеться якщо що потім доказувати що ти не верблюд як ви замітили.Та і є банки з кращими умовами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:16
Додано: Пон 13 чер, 2022 12:33
то просто НБУ еще не научил те банки правильно вести финмон
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50
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