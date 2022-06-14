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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50

  vadlme написав:Я так розумію, під час війни, кредитний ліміт по "всеможу" не міняють??

В мае меняли.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:39

Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:50

  vadlme написав:Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?


Міняти (зменшувати/збільшувати) і надавати - різні речі. Мабуть Ви на гарячці неправильно поставили питання. ВсеМожу наразі, не видають новим клієнтам.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:52

Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
vadlme
 
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