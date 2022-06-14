В мае меняли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:39
Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:50
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:52
Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
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