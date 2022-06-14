В мае меняли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:39
Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:50
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:52
Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00
Додано: Вів 14 чер, 2022 17:03
груз 400
"сливался" с дебета, так как получил "письмо счастья", уточнил у специалиста - суммируют все приходы до 400тыс начиная с 17.03.22 и до окончания ВП. До введения ВП, вероятнее всего и после его отмены, потолок 400 на каждый календарный месяц. Что уже зашло на депозит, по окончанию, повторным заходом на ВсеКарта/Можу не считается. Вынужден отключить зелёную регулярку, кто знает, спортсмены тазиковские выпускают рег.платеж? (Соседки, кстати, в своё время хитро залочили, не списывают без полных реквизитов, а при настройке рег.пл-жа бегемот запрашивает только номер карты).
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