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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50

  vadlme написав:Я так розумію, під час війни, кредитний ліміт по "всеможу" не міняють??

В мае меняли.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:39

Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:50

  vadlme написав:Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?


Міняти (зменшувати/збільшувати) і надавати - різні речі. Мабуть Ви на гарячці неправильно поставили питання. ВсеМожу наразі, не видають новим клієнтам.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:52

Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00

  vadlme написав:Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..

Перегляд лімітів банк робить самостійно, і ваші дзвінки на це не впливають
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:03

груз 400

  Marica написав:до 400000грн немає фінмоніторингу.

"сливался" с дебета, так как получил "письмо счастья", уточнил у специалиста - суммируют все приходы до 400тыс начиная с 17.03.22 и до окончания ВП. До введения ВП, вероятнее всего и после его отмены, потолок 400 на каждый календарный месяц. Что уже зашло на депозит, по окончанию, повторным заходом на ВсеКарта/Можу не считается. Вынужден отключить зелёную регулярку, кто знает, спортсмены тазиковские выпускают рег.платеж? (Соседки, кстати, в своё время хитро залочили, не списывают без полных реквизитов, а при настройке рег.пл-жа бегемот запрашивает только номер карты).
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:54

Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг.
Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время.
Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг.
Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать???
Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:59

Игорь Алексеевич а что вас смущает? гуманитаркой приторговываете?
Ромасик
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