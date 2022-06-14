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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:50
vadlme написав:
Я так розумію, під час війни, кредитний ліміт по "всеможу" не міняють??
В мае меняли.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:39
Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
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vadlme
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:50
vadlme написав:
Тобто? А чому тоді в горячці повідомили що під час війни не надають (підвищують) кред ліміти?
Міняти (зменшувати/збільшувати) і надавати - різні речі. Мабуть Ви на гарячці неправильно поставили питання. ВсеМожу наразі, не видають новим клієнтам.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:52
Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
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vadlme
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:00
vadlme написав:
Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
Перегляд лімітів банк робить самостійно, і ваші дзвінки на це не впливають
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idealstorm
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Додано: Вів 14 чер, 2022 17:03
Marica написав:
до 400000грн немає фінмоніторингу.
"сливался" с дебета, так как получил "письмо счастья", уточнил у специалиста - суммируют все приходы до 400тыс начиная с 17.03.22 и до окончания ВП. До введения ВП, вероятнее всего и после его отмены, потолок 400 на каждый календарный месяц. Что уже зашло на депозит, по окончанию, повторным заходом на ВсеКарта/Можу не считается. Вынужден отключить зелёную регулярку, кто знает, спортсмены тазиковские выпускают рег.платеж? (Соседки, кстати, в своё время хитро залочили, не списывают без полных реквизитов, а при настройке рег.пл-жа бегемот запрашивает только номер карты).
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Додано: Вів 14 чер, 2022 17:54
Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг.
Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время.
Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг.
Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать???
Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 14 чер, 2022 17:59
Игорь Алексеевич а что вас смущает? гуманитаркой приторговываете?
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Ромасик
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Додано: Вів 14 чер, 2022 19:20
Игорь Алексеевич написав:
Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг.
Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время.
Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг.
Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать???
Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице
Этот лимит распространяеться только на пополнение наличкой или на любое пополнение?
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vitaliy1111
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Додано: Вів 14 чер, 2022 19:33
Ромасик
А вас этот маразм никак не смущает?
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