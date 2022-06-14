Игорь Алексеевич написав:Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг. Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время. Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг. Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать??? Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице
Этот лимит распространяеться только на пополнение наличкой или на любое пополнение?
какой мониторинг---банка или налоговой. Если банка то если вы делаете переводы как и раньше до войны и нет подозриловки какой-то то это формальность. А если они должны передавать в налоговую то я думаю нет такого априори так как финмон от 400 000 за раз сейчас и никто ничего не менял. Пусть мониторят чинуш и хитроопых которым НБУ разрешил в первые две недели при вывозе налички не декларировать любые суммы в начале войны. Для кого эжтио было сделано думаю вопрос риторический. Вот так и живём.