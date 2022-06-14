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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:35

  vitaliy1111 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг.
Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время.
Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг.
Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать???
Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице :roll:

Этот лимит распространяеться только на пополнение наличкой или на любое пополнение?

какой мониторинг---банка или налоговой. Если банка то если вы делаете переводы как и раньше до войны и нет подозриловки какой-то то это формальность. А если они должны передавать в налоговую то я думаю нет такого априори так как финмон от 400 000 за раз сейчас и никто ничего не менял.
Пусть мониторят чинуш и хитроопых которым НБУ разрешил в первые две недели при вывозе налички не декларировать любые суммы в начале войны. Для кого эжтио было сделано думаю вопрос риторический.
Вот так и живём.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:47

Re: ПУМБ

А когда клиент принёс подтверждающие документы, удовлетворяющие пумбу, счет разблокировали, — счетчик обнуляется? Или как только капнула ещё одна копейка, всё по новой? :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:16

  Vorlon написав:Ромасик
А вас этот маразм никак не смущает? :shock:

это по первых не маразм, а европейские ценности
а вторых, меня не трогают и в случае необходимости не вижу проблемы принести справку о происхождении.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:17

  Ferlakur написав:А когда клиент принёс подтверждающие документы, удовлетворяющие пумбу, счет разблокировали, — счетчик обнуляется? Или как только капнула ещё одна копейка, всё по новой? :mrgreen:

пока не превысите то, что написано в справке.
Ромасик
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ПУМБ (1334)
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