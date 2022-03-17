Игорь Алексеевич написав:Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг. Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время. Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг. Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать??? Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице
Этот лимит распространяеться только на пополнение наличкой или на любое пополнение?
какой мониторинг---банка или налоговой. Если банка то если вы делаете переводы как и раньше до войны и нет подозриловки какой-то то это формальность. А если они должны передавать в налоговую то я думаю нет такого априори так как финмон от 400 000 за раз сейчас и никто ничего не менял. Пусть мониторят чинуш и хитроопых которым НБУ разрешил в первые две недели при вывозе налички не декларировать любые суммы в начале войны. Для кого эжтио было сделано думаю вопрос риторический. Вот так и живём.
ОК, стартовую дату - 17.03. - озвучили. Теперь следующий вопрос: что суммируется? 1. Все P2P-переводы на кредитную и депозитную карты извне? 2. Все пополнения налом через терминалы самообслуживания и кассы? Правильно или я что-то упустил?
Ну тут писали даже что даже пополнение своей карты со своего же свободного депозита тоже включается. И погашение своей кредитки со своей дебетки тоже. То есть вполне может оказаться что любой приход по любой карте банк посчитает в лимит 400к. Ведь я думаю что главный смысл всего этого бардака устроенного пумбой не борьба за "чистые" деньги, а борьба за возможность получить на шару клиентские деньги на 2-3 месяца. Да еще и при возврастающей стоимости гривни. Ведь только на то что клиент узнает что с его счетами уходит 2-3 дня (тут писали что банк не информирует о блоке, куры в отделении этого не видят и просто чтобы узнать что тебя залочили - уйдет 2-3 дня), а потом у клиента не берут вполне резонные документы на чистоту имеющихся денег и еще пару месяцев любят ему моск. А деньги в это время где? Правильно в банке. И банк им пользуется. ИМХО считать 400 000 оборотов нарастающим итогом с 17.03.2022 - это уже за гранью. Лично я все вывел кроме "юбилейного" депо и минимизирую обороты по картам и счетам до нормализации обстановки в банке
"Доброго дня! З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». Згідно якого з 17.03.2022 року діє накопичувальний ліміт на внесення готівки (сумуються всі дроблені суми) через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заява на переказ готівки на рахунки до 400 000 грн. З змістом закону Ви можете ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text"