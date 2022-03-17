Додано: Сер 15 чер, 2022 07:51

Искатель написав: Правильно или я что-то упустил? Правильно или я что-то упустил?

Ну тут писали даже что даже пополнение своей карты со своего же свободного депозита тоже включается. И погашение своей кредитки со своей дебетки тоже. То есть вполне может оказаться что любой приход по любой карте банк посчитает в лимит 400к. Ведь я думаю что главный смысл всего этого бардака устроенного пумбой не борьба за "чистые" деньги, а борьба за возможность получить на шару клиентские деньги на 2-3 месяца. Да еще и при возврастающей стоимости гривни. Ведь только на то что клиент узнает что с его счетами уходит 2-3 дня (тут писали что банк не информирует о блоке, куры в отделении этого не видят и просто чтобы узнать что тебя залочили - уйдет 2-3 дня), а потом у клиента не берут вполне резонные документы на чистоту имеющихся денег и еще пару месяцев любят ему моск. А деньги в это время где? Правильно в банке. И банк им пользуется. ИМХО считать 400 000 оборотов нарастающим итогом с 17.03.2022 - это уже за гранью. Лично я все вывел кроме "юбилейного" депо и минимизирую обороты по картам и счетам до нормализации обстановки в банке