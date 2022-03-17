Игорь Алексеевич написав:Пополнял сегодня дебетку. Кассир сказала, что с 17 марта и ДО ОКОНЧАНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ свыше 400тыс. попадаем под фин мониторинг. Уточнил,может в месяц - ответили нет, именно за всё это время. Позвонил на гор. линию, там тоже сказали с 17 марта и до окончания военного положения свыше 400тыс.грн. - фин.мониторинг. Что за херня??? А если ВП на долгие годы, то как банк собирается работать??? Его клиентами тогда станут бабушки с лавочек на улице
Этот лимит распространяеться только на пополнение наличкой или на любое пополнение?
какой мониторинг---банка или налоговой. Если банка то если вы делаете переводы как и раньше до войны и нет подозриловки какой-то то это формальность. А если они должны передавать в налоговую то я думаю нет такого априори так как финмон от 400 000 за раз сейчас и никто ничего не менял. Пусть мониторят чинуш и хитроопых которым НБУ разрешил в первые две недели при вывозе налички не декларировать любые суммы в начале войны. Для кого эжтио было сделано думаю вопрос риторический. Вот так и живём.
ОК, стартовую дату - 17.03. - озвучили. Теперь следующий вопрос: что суммируется? 1. Все P2P-переводы на кредитную и депозитную карты извне? 2. Все пополнения налом через терминалы самообслуживания и кассы? Правильно или я что-то упустил?
Ну тут писали даже что даже пополнение своей карты со своего же свободного депозита тоже включается. И погашение своей кредитки со своей дебетки тоже. То есть вполне может оказаться что любой приход по любой карте банк посчитает в лимит 400к. Ведь я думаю что главный смысл всего этого бардака устроенного пумбой не борьба за "чистые" деньги, а борьба за возможность получить на шару клиентские деньги на 2-3 месяца. Да еще и при возврастающей стоимости гривни. Ведь только на то что клиент узнает что с его счетами уходит 2-3 дня (тут писали что банк не информирует о блоке, куры в отделении этого не видят и просто чтобы узнать что тебя залочили - уйдет 2-3 дня), а потом у клиента не берут вполне резонные документы на чистоту имеющихся денег и еще пару месяцев любят ему моск. А деньги в это время где? Правильно в банке. И банк им пользуется. ИМХО считать 400 000 оборотов нарастающим итогом с 17.03.2022 - это уже за гранью. Лично я все вывел кроме "юбилейного" депо и минимизирую обороты по картам и счетам до нормализации обстановки в банке
"Доброго дня! З 17.03.2022 вступив в силу Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану». Згідно якого з 17.03.2022 року діє накопичувальний ліміт на внесення готівки (сумуються всі дроблені суми) через POS-термінали у касі Банку, ПТКС та сформовані спеціалістом РБ Заява на переказ готівки на рахунки до 400 000 грн. З змістом закону Ви можете ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text"
Ferlakur написав:Вот такая информация от офпреда с фейсбука:
Этот представитель тупо звиздобол. В том документе ссылку на который он дал ничего такого что он написал нет. Там есть право банка принимать нал на сумму превышающую пороговое значение для финмона без предоставления подтверждающих документов об их происхождении с дальнейшей блокировкой. Но именно нала. И нет ничего о нарастающем итоге. И судя по сообщениям банк применяет свои драконовские блокировки не только на нал но и на чистый безнал. Также в документах те нет ничего о том что к примеру справки с места работы о доходах или документы о реализации недвижимого имущества не принимаются банком. Ещё один момент - если бы такое требование (блочить счета по нарастающему итогу по приходным операциям) действительно было его бы применял не только один пумб, но и другие банки. А этой хрени нет больше нигде. Вывод Пумба мается дурью, пользуясь безнаказанностью неправомерно блокирует средства клиентов для бесплатного использования ресурсами в условиях ВП
Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь. ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн. То на наличные пополнения (в т.ч. р2р) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки И не нуна слушать отех кассиров. Кассиры вааще молчать должны в своём окошке и улыбаться.