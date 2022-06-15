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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:39

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.
Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.
Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:47

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.
Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.
Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+

Я тож считаю, шо такое СЭП самый... защищенный от произвола финмона :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:59

  Искатель написав:Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.

с точки зрения налоговой звучит подозрительно. Не замечаете?
  Amethyst написав:Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
ну да, а чем р/с кредитки лучше?

  Amethyst написав:ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.

неплохо живете с тратами 100К/мес)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:14

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.

неплохо живете с тратами 100К/мес)

Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:25

  WallNutPen написав:теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+

в случае блока, погашать кредитку можно любыми доступными способами извне, эту тему ПУМБ не залочит, кроме как со своего дебета, при локе нельзя будет его использовать. А "счётчик-400" работает с любого входа, с зеленой тропинки втч, на любую карту
kulikrom
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