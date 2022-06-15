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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 132133134135 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Сер 15 чер, 2022 10:39 Amethyst написав: Искатель написав: Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.

Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.

Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался. Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+ Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+ WallNutPen Повідомлень: 449 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:47 WallNutPen написав: Amethyst написав: Искатель написав: Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.

Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.

Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался. Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так.Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.

Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+ Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+

Я тож считаю, шо такое СЭП самый... защищенный от произвола финмона Я тож считаю, шо такое СЭП самый... защищенный от произвола финмона Amethyst

Повідомлень: 2522 З нами з: 05.05.21 Подякував: 145 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:59 Искатель написав: Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Кредиткой пользуюсь,... А то еще погашение кредитки начнут суммировать.

с точки зрения налоговой звучит подозрительно. Не замечаете?

Amethyst написав: Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь. Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь. ну да, а чем р/с кредитки лучше?



Amethyst написав: ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн. ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.

неплохо живете с тратами 100К/мес) с точки зрения налоговой звучит подозрительно. Не замечаете?ну да, а чем р/с кредитки лучше?неплохо живете с тратами 100К/мес) Ромасик

Повідомлень: 4754 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1197 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 11:14 Ромасик написав: Amethyst написав: ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн. ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.

неплохо живете с тратами 100К/мес) неплохо живете с тратами 100К/мес)

Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк WallNutPen Повідомлень: 449 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 11:25 WallNutPen написав: теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+ теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+

в случае блока, погашать кредитку можно любыми доступными способами извне, эту тему ПУМБ не залочит, кроме как со своего дебета, при локе нельзя будет его использовать. А "счётчик-400" работает с любого входа, с зеленой тропинки втч, на любую карту в случае блока, погашать кредитку можно любыми доступными способами извне, эту тему ПУМБ не залочит, кроме как со своего дебета, при локе нельзя будет его использовать. А "счётчик-400" работает с любого входа, с зеленой тропинки втч, на любую карту kulikrom

Повідомлень: 1358 З нами з: 14.09.11 Подякував: 28 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 132133134135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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