Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
Я тож считаю, шо такое СЭП самый... защищенный от произвола финмона
Amethyst написав:ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.
неплохо живете с тратами 100К/мес)
Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
WallNutPen написав:теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
в случае блока, погашать кредитку можно любыми доступными способами извне, эту тему ПУМБ не залочит, кроме как со своего дебета, при локе нельзя будет его использовать. А "счётчик-400" работает с любого входа, с зеленой тропинки втч, на любую карту