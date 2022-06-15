Додано: Сер 15 чер, 2022 11:14

Ромасик написав: Amethyst написав: ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн. ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.

неплохо живете с тратами 100К/мес) неплохо живете с тратами 100К/мес)

Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк